Mesh Mould

Alles wird möglich.

Bei der konventionellen, bis dato hauptsächlich verwendeten, Herstellung von Betonstrukturen wird die Stahlbewehrung von einem aufwendigen Schalungssystem umgeben, welches dem flüssigen Beton die Form gibt. Dieses Verfahren ist einerseits teuer, zudem sind die Schaltafeln nicht endlos wiederverwendbar.

An der ETH arbeitet man schon länger im Bereich des digitalen Bauens und hat im Rahmen des „Nationalen Forschungsschwerpunktes Digitale Fabrikation“ das Potenzial digitaler Technologien erkannt: Die neue Bautechnologie „Mesh Mould“ vereint die Funktionen Bewehrung und Formgebung in einem von Robotern gefertigten Stahlgitter. Dadurch können beliebig geformte Stahlbetonstrukturen ohne aufwendige Schalungen kosteneffizient und nachhaltig hergestellt werden.

Auch Wandstärken des Betons können so variiert und den Gegebenheiten angepasst werden. Das spart eine Menge Material, vermeidet Abfall und ist ein weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigen, digitalen Baukultur. Das Projekt ist für den diesjährigen Swiss Technology Award nominiert worden, dieser wird am 24. November im Rahmen des Swiss Innovation Forums überreicht.

Grafik: ©NFS Digitale Fabrikation

Kategorie: News, Projekte