Mit neuem Look und intelligenter Besucherführung

Der Internetauftritt des Dämmstoff-Spezialisten ROCKWOOL mit seiner neuen Struktur und vielseitig vernetzten Seiten sorgt dafür, dass jeder Besucher sein Ziel schnell erreicht und mit genau den Informationen versorgt wird, die er benötigt. Denn dank des neuen, modernen Aufbaus der Website werden die Nutzer auf alle Inhalte aufmerksam gemacht, die ihrem Anliegen entsprechen. Wer ein konkretes Produkt sucht, steigt wie gewohnt gleich auf der Startseite mit dessen Namen ein.

Wer sich über die Möglichkeiten einer Dämmung für spezielle Bauteile, wie zum Beispiel das Dach, informieren will, oder nach Fachwissen zu allgemeinen Fragen der Bauphysik oder des Brandschutzes sucht, gelangt ebenso mit wenigen Klicks zum Ziel.

Der Fokus des umfangreichen technischen, inhaltlichen und grafischen Relaunches der Website lag vor allem auf der Optimierung der Nutzerführung. Deshalb bietet sie nun adäquat zur Suchanfrage jeweils ein ganzes Bündel passender Informationen. Profi-Kunden, die ein konkretes Produkt suchen, steuern dies per Namenseingabe nach wie vor gleich von der Startseite aus an. Selbstverständlich ist die Seite responsiv programmiert und daher mit jedem mobilen Endgerät und auch unterwegs, zum Beispiel auf der Baustelle, gut zu nutzen.

ROCKWOOL

Tel.: +43 (0)1 79726-0

Fax: +43 (0)1 79726-29

Mail: info@rockwool.at

Web: www.rockwool.at

Kategorie: News, Newsletter, Produktnews