Absolute Bewegungsfreiheit

NU – der Neue, von Davide Vercelli signierte Duschkopf gewann den renommierten, internationalen Design Plus Award (powered by ISH 2017) für die gelungene Verbindung von Ästhetik mit Design und Funktionalität. Die Innovation aus dem Hause FIMA Carlo Frattini bildet eine Alternative zum einfachen vertikalen Strahl. Drei Duschköpfe können wie ein Kreisel nach Belieben ausgerichtet werden, um den Strahl auf die gewünschte Weise und Richtung, auf den Körper zu lenken.

Die Duschköpfe hängen, dem Kreuz eines Kardangelenks ähnelnd, an einem Metallring und vier Bolzen in einem zierlichen, rechteckigen Gestell aus Edelstahl. Das gibt ihnen absolute Bewegungsfreiheit. Drei einfache Schläuche aus durchscheinendem Silikon leiten jedem Duschkopf das Wasser zu. Das Gestell kann wahlweise längs, quer oder hängend an der Mauer montiert werden. Erhältlich ist NU als Längs-, Quer- und als Hängevariante in elegantem Chrom.



FIMA in Österreich:

Sanitärgroßhandel Larch GmbH

Tel: +43 (0) 5332 75477

Mobil: +43 (0) 676 72 27 442

Fax: +43 (0) 5332 75440

E-Mail: verkauf@larch.at

Web: www.larch.at

