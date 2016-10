Stylischer Mehrzweckhocker UPis1 – keep moving

Überall in Bewegung bleiben.

Mit UPis1 gelang es Interstuhl, ein echtes Lifestyle-Produkt zu produzieren: stylish, kreativ, modern. Wer beweglich bleibt, dem steht die Welt offen: Er kann Perspektiven wechseln, Chancen nutzen und Leistung bringen. Der Mehrzweckhocker schafft spontane Sitzgelegenheiten, wo dauerhaft keine vorgesehen sind. Seine gerundete Fußplatte ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen und hält damit Körper, Gedanken und Ideen des Nutzers flexibel.

Keep moving – „Bleib in Bewegung“ ist seine Botschaft. Diese Aufforderung geht weit über das gesunde Sitzen hinaus: Seine höchst funktionale Gestaltung macht ihn zum ebenso komfortablen wie trendigen Alltags-Begleiter. Die auffällige rote Gurtlasche ist nicht nur Auslösegriff, sondern vielmehr charakteristisches Design-Merkmal. Die stufenlose Höhenverstellbarkeit, die leichte Bauweise, sowie der praktische umlaufende Griffrand versprechen höchste Nutzerfreundlichkeit. UPis1, der in fünf trendigen Farbvarianten erhältlich ist, fügt sich durch sein innovatives Design als universeller Sitz-Begleiter in jeden Raum und jeden Lebensstil ein. Damit wird der Hocker zum stilbewussten Sympathieträger und kombiniert Spontanität, Flexibilität und Kreativität – für mehr Bewegung im Alltag.

Mehr über den Multifunktionshocker UPis1 unter: www.interstuhl.com/up.

Orgatec: Halle 7.1, Stand B059/C059

Weiterführende Infos

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

Tel: +43 1 61 64 113

Fax: +43 1 61 64 020

E-Mail: oesterreich@interstuhl.com

Web: www.interstuhl.at

