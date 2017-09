So vielseitig wie das Leben

Mit dem neuen Aufzug Gen2 Life hat Otis vor mehr als einem Jahr den heimischen Aufzugsmarkt aufgerührt. Mit einem neuen Kabinendesign und einer vielfältigen Auswahl an Farben und Oberflächen hat das Unternehmen das bisherige Erscheinungsbild des Aufzugs maßgeblich verändert. Mit neuen Verkaufswerkzeugen und innovativen Dienstleistungen möchte Otis den begonnenen Entwicklungsprozess nun fortführen und zusätzlichen Service bieten.

So wurde im August der Pilot Otis VR gestartet, der Kunden erstmals die Gestaltung ihrer Aufzugskabine in Virtual Reality erlaubt. Man muss einfach nur die VR-Brille aufsetzen und findet sich direkt in der Kabine wieder. Durch das Drehen kann der Nutzer so die Wände und Kabinenkomponenten auswählen und passend für sein Gebäude verändert.

Auch die bereits früher in diesem Jahr vorgestellte Serviceplattform eService ist ein weiterer Schritt, den neuen und sich entwickelnden Ansprüchen der Kunden Rechnung zu tragen. Neue, bereits veröffentlichte Applikationen wie eCall ermöglichen den Kunden ein noch effizienteres Bedienen des Aufzugs. Mit diesen neuen Entwicklungen bereitet sich das Unternehmen bereits auf das Internet of Things (IoT) vor.

OTIS GesmbH

T +43 (0)1 61005-0

F +43 (0)1 61005-1145

austria@otis.com

www.otis.com

Kategorie: Newsletter, Produktnews, Produktnews