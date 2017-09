Harmonie und Einfachheit in Rheinform vereint

SFERA bringt Entspannung in Ihr Leben!

WATER atmoSPHERE!

Für den Bereich Wellness präsentiert FIMA die Kopfbrause SFERA – in einem Design von Meneghello Paolelli Associati, das Harmonie und Einfachheit in Reinform vereint.

“Im Allgemeinen stellt man sich den Duschkopf als einen großen Kreis vor, einen Teller, aus dem wie durch Magie Wasser herauskommt. Die Magie des Wasserflusses ist ein faszinierendes Ereignis, weshalb wir beschlossen haben, eine wahrhaft ‚magische Kugel‘ zu entwerfen, ein wunderbares Instrument für das Bad.“

Sandro Meneghello und Marco Paolelli

SFERA ist ein Duschkopf für den Bereich Wellness von FIMA Carlo Frattini, der das Bad als Umfeld von Wohlbefinden versteht. Das Konzept der Designer Meneghello Paolelli Associati ist dabei ganz einfach. Ein leichter, geradezu ironischer Umgang mit dem Thema kommuniziert dabei Leichtigkeit und Wohlbefinden im Bad.

SFERA hat eine elegante Form und ist dabei überaus funktionell. Zugleich stellt sie einen neuen Archetyp von Kopfbrause dar. 2011 hat SFERA dazu den renommierten Preis Design Plus powered by ISH gewonnen. Die Form der Brause entspricht eine durch zwei Schnitte gekennzeichneten Kugel: der erste Schnitt ermöglicht es, alle technischen Elemente zu verstecken und der zweite modelliert die Oberfläche, wo das Wasser austritt.

Mit SFERA wird Wohlbefinden zum täglichen Erlebnis, Harmonie und Entspannung zum magischen Moment. Gleichzeitig setzen die Designer formal, qualitativ und ästhetisch ein Zeichen – lesbar wie eine Unterschrift.

SFERA von FIMA Wellness ist in der Ausführung Chrom, Schwarzmatt, Weissmatt als Wand- oder Deckenversion verfügbar.

Über FIMA Carlo Frattini:

FIMA, 1960 von Carlo Frattini gegründet, hat sich im Badeinrichtungs- und Innenarchitekturbereich parallel weiterentwickelt, beruht aber nach wie vor auf drei spezifischen Werten, die seine Konzeptionsstrategie zusammenfassen: #Green #Quality #Design.

Im Fokus stehen deshalb innovative Lösungen in Hinblick auf Design, Qualität und Funktionalität sowie auf Umweltverträglichkeit und ökologischer Nachhaltigkeit.

FIMA Carlo Frattini bietet konstant hochwertiges Design und Produktionsqualität, schreitet dabei aber in seiner Entwicklung stetig voran und investiert fortlaufend in die Forschung, die nationale und internationale Expansion und in hochqualifiziertes Personal.

FIMA in Österreich:

Sanitärgroßhandel Larch GmbH

Tel: +43 (0) 5332 75477

Mobil: +43 (0) 676 72 27 442

Fax: +43 (0) 5332 75440

E-Mail: verkauf@larch.at

Web: www.larch.at

Foto: ©Fima Carlo Frattini

