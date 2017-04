Rund um die Uhr Service

OTIS, der Weltmarktführer im Bereich Personentransport (Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige), setzt mit „eService“ auf vollkommene Leistungstransparenz und schafft so eine Win-win-Situation für Kunden und Unternehmen. Ziel ist es, den Kunden eine Plattform zu bieten, auf der sie jederzeit und von überall auf die wichtigsten Informationen rund um ihren Aufzug zugreifen können. Durch die schnelle Verfügbarkeit der Daten behalten die Kunden den Überblick und der Hersteller garantiert transparente Serviceleistungen.

Damit wird die Arbeit der Hausverwaltung erheblich erleichtert, wenn z. B. Schadensfälle und Reparaturen transparent dokumentiert werden. Sämtliche Parameter und Daten können die Kunden jederzeit exportieren oder sich automatisch zusenden lassen. Ist eine Kontaktaufnahme mit einem Ansprechpartner gewünscht, ist dies mittels Kontaktformular oder Anruf ganz einfach möglich. Der Zugriff darauf ist nach Vergabe über die Administration überall auf jedem PC, Handy und Tablet möglich. Das Interface ist natürlich responsiv ausgelegt. Nutzer eines iPhones können das Service ab sofort kostenfrei im iTunes-Store herunterladen, Smartphone-Nutzer des Android-Betriebssystems steht die App im Google Play Store zum Download zur Verfügung.

Der Informationsvorsprung durch das System ist vor allem im Gespräch mit Mietern und Eigentümern ein wichtiger Vorteil, weil diese zeitnah über Ausfälle und deren Behebung informiert werden können. Der Vorteil für den Hersteller ist aber nicht nur, dass eService die Leistungen des Unternehmens transparent macht, sondern dass auch viele Informationen aus der Protokollierung zur Verfügung stehen. So wird es zum Feedbackinstrument, um damit Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern. Zusätzlich soll so die Verfügbarkeit durch entsprechende Wartungszyklen und den Austausch von Verschleißteilen optimiert werden. Darüber hinaus können sich Servicetechniker durch die verbesserte Informationslage präziser auf ihren Einsatz vorbereiten.

Neue Möglichkeiten zur Kommunikation in Echtzeit bietet OTIS seinen Kunden ab sofort mit „eView“ an. Es ist die 4.0 Weiterentwicklung des bekannten Schwarzen Brettes. Beispielsweise setzt ein Hotel auf eView, um seine Gäste über besondere Angebote zu informieren oder den Zeitpunkt für den nächsten Kräuteraufguss in der Sauna bekannt zu geben. Im Wohnbau wiederum wird es als klassisches Schwarzes Brett eingesetzt – von Mitteilungen über den nächsten Kehrtag bis hin, dass eine Hausversammlung einberufen wird.

OTIS GesmbH

Tel: +43 (0)1 61005-0

Fax: +43 (0)1 61005-1145

Mail: austria@otis.com

www.otis.com

