Tamayo DWM Projekt

Wer ist unsterblich?

Die achte Ausgabe der Design Week Mexico, der führenden Plattform für Design und Architektur in Mexico City, schloss in diesem Monat ihre Tore. Ein ambitioniertes Programm von Ausstellungen, Diskussionen, architektonischen Strukturen und Messen hatte sich über die ganze Stadt erstreckt. Deutschland war diesmal spezieller Gast des Events und mit einer ganzen Reihe von Installationen vertreten.

Das Tamayo DWM Projekt war ein größerer Pavillon des deutschen Studios Nikolaus Hirsch/Michel Müller im Garten des Tamayo Museums. Es nannte sich Museum of Immortality II und ist auf einem unrealisierten Ausstellungskonzept, welches vom deutsch-russischen Philosophen Boris Groys geplant wurde, hervorgegangen. Die beiden Künstler wollten damit die Frage nach der Unsterblichkeit des Menschen stellen. In einem Land wie Mexiko, in dem der Totenkult eine Geschichte hat, ein interessantes Projekt. Ähnlich dem Serpentine Pavilion in London, war dieser Bau ein zentrales Element im Kunstmuseum und seinem Park.

Fotos: ©Alberto Jurtega

