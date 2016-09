Das war die Tendence 2016

Tendence 2016: Die neuen Winter- und Frühjahrstrends

Natur und Glanz zu Weihnachten, Rosenquarz und Serenity zum Frühjahr: Die Aussteller der Tendence inspirierten an vier heißen Sommertagen (27. bis 30. August 2016) deutsche und internationale Fachhändler mit den neuen Trends. Wir zeigen einen kurzen Überblick.

Holz bleibt natürlich schön

An dem natürlichen Material Holz kommt man auch im Herbst, Winter und im Frühjahr 2017 nicht vorbei. Der Werkstoff ist in jeder Hinsicht einzigartig und bringt ein Stück Natur ins Zuhause. Fast immer bleiben die Produkte naturbelassen, ab und an sind sie gesprayt, häufig dann in Weiß oder elegant in Gold, Silber oder Kupfer.

Weihnachten wird rot

Die Farbe Rot gehört zu Weihnachten wie der Christbaum zum Fest. Und das in allen Nuancen. Daneben ist die warme, gut kombinierbare und elegante Farbe Kupfer auch 2016 aus der Winterzeit nicht wegzudenken. Gold, Silber sowie Weiß und Schwarz sind ebenfalls beliebt.

Trend-Duo Rosenquarz und Serenity

Das Pastell-Duo Rosenquarz und Serenity bleibt uns treu und mischt im Frühjahr nicht nur die Fashionwelt, sondern auch das Interior Design auf.

Besonders wirkungsvoll zeigt sich dies etwa in österlichen Dekorationen, die durch die vibrierenden Trend-Farben sowie neue Deko-Ideen einen zeitgemäßen Touch erhalten.

Blue Seaside und Tropical Party

Ein weiteres sehr starkes Thema ist die weite Welt des Meeres. Leuchttürme, Schiffe und Dünen sind typische Motive für eine Stilwelt, die sich der gesamten Palette an Blautönen bedient und Lust auf Meer macht.

Dackel im Anmarsch

Schmetterling, Eule, Fuchs und Reh – weder aus der Papeterie noch aus dem Interior Design sind die figürlichen Tiermotive wegzudenken. Seit dieser Saison schaut jetzt auch der Dackel neugierig um die Ecke und macht sich auf den Weg, der neue Trendsetter zu werden.

Slow life

Nicht der große Staat, sondern die kleinen, feinen Gesten machen das Leben schön. Kreative Designer überraschen immer wieder mit neuen Produktideen, die wie selbst gebastelt aussehen. Das Angebot reicht von kleinen Osterhasen aus Naturkarton bis hin zu liebevoll gestalteten Wolken aus Pergamentpapier.

Geschenke für Gourmets

Schokoladen oder Fudges, die mit Meeressalz verfeinert werden, liegen weiterhin ungebrochen im Trend, aber auch gesunde Nuss-Schoko-Mischungen, die das Potenzial haben, den gewöhnlichen Konferenz-Keks zu verdrängen.

Auf den Rücken, fertig, los!

Eines der Topthemen bei Taschen und Accessoires sind Rucksäcke, die endgültig salonfähig geworden sind. So gibt es Rücksäcke in groß, klein, praktisch und elegant.

Industrial Ethno und Dschungelschick

Grau, Beige, Nude, Schlamm, Schwarz: In diesem Winter begleiten uns vor allem neutrale Töne. Das gilt sowohl für die Accessoires als auch für den Modeschmuck. In den kommenden kühlen Monaten ist das Must-have ein Mix aus Ethno und Industrial Style.

Zierliche Ketten, festliche Kolliers, extravagante Designs

Im Bereich des modischen Schmucks ist Roségold zwar weiterhin präsent, wird aber nach und nach von Silber und Gold abgelöst. Dabei zeichnen sich insbesondere großformatige Armreifen, Colliers oder Halsketten durch gebürstete und aufwendig bearbeitete Oberflächen, Strukturen und Perforationen aus.

Tendence – internationale Fachmesse für Konsumgüter 2017

Die Tendence (24. bis 27. Juni 2017) ist die internationalste Orderplattform Deutschlands für die zweite Jahreshälfte. Das umfassende Produktportfolio setzt sich aus den Bereichen Wohnen, Einrichten, Dekorieren, Geschenkartikel, Schmuck, Fashionbedarf, Heimtextilien und Outdoor zusammen. Starke Marken und Multiplikatoren nutzen die Neuheitenplattform zur Präsentation von Winter- und Weihnachtstrends. Gleichzeitig bieten sie dem großvolumigen internationalen Handel Gelegenheit auf zeitige Order für Frühjahrs- und Sommerkollektionen.

