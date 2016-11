Treehouse Suite

Baumhaus-Suite aus Bambus.

Die Bilder wecken das Fernweh im Betrachter: Sandstrand, Palmen, ein leicht erhöht angelegtes Domizil aus Bambus … und ein fast einen Quadratkilometer großes Öko-Resort. Es handelt sich um eine sogenannte „Treehouse Suite“ im Playa Viva Sustainable Boutique Hotel in Mexiko. Die Architektur und das Interior Design stammen von Deture Culsign, einem mexikanischen Designstudio.

Obwohl es beim ersten Anblick schwer zu erkennen ist, besteht die überdachte Struktur aus zwei Ebenen. In der etwas tiefer und nach hinten orientierten, nach allen Seiten offenen Ebene befinden sich das Bad sowie eine Sitzgelegenheit und in der oberen der wunderbare Schlafraum, offen zum Meer gerichtet. Der hintere Teil ist mit einem ziegelgedeckten Satteldach versehen und der vordere Schlafbereich mit einer zylindrischen Deckung aus Bambus. Waschgelegenheiten sind aus Stein gemeißelt und der Fußboden der Dusche besteht aus handverlesenen Kieseln vom Strand. Die Einrichtung ist auf ein Mindestmaß reduziert und ausschließlich aus heimischen Hölzern und Bambus in lokaler Tradition gefertigt. Selbstverständlich wird die Warmwasserbereitung durch eine Solaranlage erledigt, Brauch- und Nutzwasser recycelt und Strom ebenfalls aus der Sonne gewonnen. Diese Suite ist innerhalb von sechs Monaten von der ersten Idee bis zum Erstbezug durch Gäste errichtet worden.

Fotos: ©Leonardo Palafox

