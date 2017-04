Ausstellung: Otto Bartning (1883-1959)

Otto Bartning (1883-1959)

Architekt einer sozialen Moderne

Ausstellung 31. März – 18. Juni 2017

Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin

Otto Bartning, Baustelle Deutscher Reichspavillon, Mailand, 1926.

Fotograf unbekannt. © Atlantik Photos & Co.

Die Ausstellung „Otto Bartning (1883-1959). Architekt einer sozialen Moderne“ würdigt erstmals alle Bereiche des vielschichtigen Lebenswerks Otto Bartnings. Als Architekt und Theoretiker der Moderne, als Inspirator und Kritiker, Schriftsteller und Berater hat Bartning die Baukultur des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt. Dabei setzte er neue Maßstäbe in der engen Verbindung von künstlerischem Anspruch und sozialer Verantwortung, berücksichtigte in seinen in ganz Deutschland und auch im europäischen Ausland errichteten Kultur-, Sozial- und Wohnbauten menschliche Bedürfnisse, Gebrauchsfähigkeit und Akzeptanz. In seinem Bestreben, stets auch der spirituellen Dimension im Leben der Gesellschaft einen angemessenen Raum zu geben, wurde er schon früh zum Protagonisten des modernen evangelischen Kirchenbaus.

Weitere Informationen:

www.adk.de/bartning

Kategorie: Veranstaltungen