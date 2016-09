Bauen im Weltkulturerbe Lübeck 2016

Vergangenheit trifft Gegenwart – Bauen im Weltkulturerbe Lübeck.

Seit bald dreißig Jahren steht das mittelalterliche Stadtzentrum Lübecks mit seinen sieben Kirchtürmen und den alten Bürgerhäusern nahezu in gesamtem Umfang unter dem Schutz der UNESCO.

Zwei ortsansässige Architekten geben einen Überblick über das bauliche Erbe der Hansestadt sowie den gegenwärtigen Umgang damit. Sie zeigen anhand mehrfach ausgezeichneter Projekte, wie sich heutige Bauaufgaben technisch und gestalterisch inmitten eines archäologisch und denkmalpflegerisch sensiblen Stadtkörpers lösen lassen und berichten dabei über das Zusammenspiel zwischen Politik, Behörde, Investor, Bürger und Architekt und verraten, worauf es ankommt, wenn man gezwungen ist geschichts- und zukunftstauglich zu bauen.

Im Anschluss an die Vorträge bietet eine offene Diskussion die Möglichkeit, Erfahrungen und Auffassungen im Sinne eines Voneinander-Lernens auszutauschen.

Konermann + Siegmund Architekten zeichnen für den Neubau des Ulrich-Gabler-Hauses inmitten der Keimzelle des mittelalterlichen Lübeck verantwortlich. Das 2014 über Kellerresten aus dem 13. Jahrhundert errichtete multifunktionale Gebäude spricht eine zeitgenössische Formensprache und greift dennoch in Maßstäblich und Materialität die Vorgaben des historischen Lübeck auf. Architekt Rainer Steffens spricht über die Sanierung und Umnutzung des 2003 fertig gestellten gemeinschaftlichen Baugruppenprojekts Aegidienhof – ebenfalls inmitten der Altstadt gelegen und aus zwölf denkmalgeschützten Häusern bestehend. In diesem Ensemble ist ein Wohnprojekt für über 80 BewohnerInnen entstanden, das gleichzeitig mehr als 40 Menschen in Praxen, Ateliers, Büros und Gemeinschaftseinrichtungen Arbeitsplätze bietet.

Bauen im Weltkulturerbe Lübeck

6. Oktober 2016 | 19.00 Uhr

Festsaal im Rathaus Stein / Rathausplatz 2 / 3500 Krems-Stein

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei!

Anmeldung erbeten, unter: office@orte-noe.at

Weitere Information, unter: www.orte-noe.at

Fotos:

© Konermann + Siegmund Architekten

© Architekt Rainer Steffens

