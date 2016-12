European BIM Ready Tour 2017

Die größte Veränderung der letzten Jahre in der Bauindustrie ist BIM. Der Informationsbedarf seitens der Planenden und der Bauherren ist riesengroß. Im Zuge der kommenden Standardisierungen geht es vor allem um die Fragen:

Welche Technologien sollen bei BIM-Projekten eingesetzt werden?

Wie soll BIM eingeführt werden?

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Planungsbüros und deren Mitarbeiter?

Die Antworten auf diese Fragen für alle Beteiligten hat Mensch und Maschine: Das Ausbildungsprogramm BIM Ready wurde 2013 ins Leben gerufen und seitdem fortlaufend weiterentwickelt. Mit diesem Programm ist man bestens für die Zukunft gerüstet. Die praxisnahe, solide Ausbildung hat sich schon bei vielen Projekten bewährt und bei vielen Organisationen ist es bereits die Grundlage für die Weiterentwicklung der Planungsbüros. Mit der BIM Ready Europatour werden die Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Projekten veranschaulicht. Eine einmalige Gelegenheit, sich mit Anbietern und Kunden direkt auszutauschen und einen Überblick zu erlangen.

In Wien gastiert die Tour am 26. Jänner 2017 in der Wolke 21 im SATURN Tower, Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien. Zahlreiche Workshops, Vorträge und spannende Berichte aus der Welt des BIM bereichern das Event.

Mensch und Maschine Austria GmbH

Tel: +43 (0)3385 66001

E-Mail: info@mum.at

Web: www.mum.at

