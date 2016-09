glasstec 2016

Function meets Glass.

Hochpräzise hergestellte und bearbeitete Dünngläser sind Bestandteil von Display-, Touch-, Smart- und Solargläsern.

Wie diese Glasprodukte in Top-Qualität bei kurzen Taktzeiten und maximalem Output hergestellt werden, ist Thema der Konferenz „Function meets Glass“, die am 19. und 20. September 2016 im Vorfeld der glasstec 2016 in Düsseldorf stattfinden wird.

Funktionsgläser sind heute in allen Lebensbereichen zu finden: In Fassaden, Fenstern, Fahrzeugen, TV-Geräten, Touchdisplays und in OLEDs – die Anwendungsmöglichkeiten von Glas sind fast unbegrenzt.

Die neue Konferenz soll zeigen, welche Anforderungen an das Produkt gestellt werden und welche speziellen Verfahren mit Maschinen und Anlagen zur Herstellung und Bearbeitung von Funktionsgläsern möglich sind. Hochkarätige Vorträge von Vertretern aus Wissenschaft und Industrie werden die Teilnehmer über State of the Art-Technologien und -Produkte informieren und zum internationalen Dialog einladen.

Das Konferenzprogramm widmet sich am ersten Tag dem Schwerpunkt Maschinen und Anlagen zur Bearbeitung und Veredelung von Funktionsgläsern. Der zweite Tag steht unter dem Motto Produkte, Markt und Anwendungen. Hier werden aktuelle Produkte und Zukunftsvisionen aus den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten vorgestellt und die speziellen Anforderungen an die Herstellung und Verarbeitung von Dünnglas diskutiert.

Die glasstec 2016 ist ein Muss für Fachleute aus den Bereichen Maschinenbau, Industrie, Architektur, Bauwesen, Handwerk und Solar und bietet mit einem umfangreichen Rahmenprogramm aus Sonderschauen und Konferenzen einen zusätzlichen Mehrwert für alle Messebesucher.

Das Highlight der glasstec 2016 wird erneut die Sonderschau „glass technology live“ sein, die auch in diesem Jahr wieder unter der Schirmherrschaft von Stefan Behling, Senior Executive Partner bei Foster & Partners in London, und dem Team des IBK 2 der Universität Stuttgart ausgerichtet wird. Sie wird spektakuläre Exponate, innovative Produkte und zukunftsorientierte Lösungen mit Glas der nächsten drei bis fünf Jahre zeigen. Im Fokus stehen dieses Mal vor allem freiförmiges, ultradünnes, massives und informatives Glas.

Weitere geplante Sonderbereiche sind das Zentrum Handwerk mit der Aktionsfläche „HandwerkLive“, das Kompetenzcenter Glas und Fassade sowie die Glaskunstausstellung „glass art“.

Die glasstec 2016 findet vom 20. bis 23. September 2016 auf dem Düsseldorfer Messegelände statt.

Messe: glasstec 2016

Datum: 20. bis 23. September 2016

Konferenz: Function meets glass

Datum: 19. bis 20. September 2016

Ort: Messegelände Düsseldorf

Web: www.glasstec.de

Fotos: ©glasstec / Messe Düsseldorf

