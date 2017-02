Hochwertige Bad-Inszenierungen auf der ISH in Frankfurt

Wenn Bäder zur Bühne werden.

Von 14. bis 18. März 2017 ist LAUFEN wieder auf der Weltleitmesse für innovatives Baddesign in Frankfurt am Main vertreten. Die ISH ist für LAUFEN eine zentrale Plattform, um sich den Fachbesuchern aus aller Welt zu präsentieren und seine neuesten Projekte, technischen Entwicklungen und Innovationen vorzustellen.

Neben neuen Produkten aus der revolutionären SaphirKeramik werden direkt am Messestand auch eine Auswahl an Designer-Badezimmerserien, hochwertigen Armaturen und – als eines der Messe-Highlights – das smarte Dusch-WC Cleanet RIVA gezeigt werden. Optisch unterscheidet sich Cleanet RIVA kaum von klassischen Design-WCs, bietet aber noch mehr Luxus in Bezug auf Hygiene. Cleanet RIVA überzeugt mit einer intuitiv bedienbaren, individuell regulierbaren Dusch-Funktion, einer spülrandlosen Form sowie dem schmutzabweisen LAUFEN Clean Coat (LCC) und einer thermischen Selbstreinigungs-Funktion. Dabei ist es LAUFEN gelungen, die notwendige Technik komplett in den geschlossenen Keramikkorpus zu integrieren und so eine zeitlose Ästhetik für hochwertige Bad-Lösungen zu schaffen. Grundstein für den Erfolg von LAUFEN und all seiner Produkte ist die hohe Produktionsqualität in den traditionsreichen, hochmodernen Werken des Unternehmens. Diese befinden sich in Österreich, der Schweiz, Polen und der Tschechischen Republik und machen LAUFEN zum einzigen Unternehmen, dass seine Produkte ausschließlich in Zentral-Europa produziert.

LAUFEN Austria AG

Tel: +43 (0)2746 6060-0

Fax: +43 (0)2746 6060-380

E-Mail: office.wi@at.laufen.com

Web: www.laufen.co.at

LAUFEN Messestand auf der ISH:

Messe Frankfurt, 14 Mar – 18 Mar 2017

Halle 3.1, Stand B51

