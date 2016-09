Vienna Design Week 2016

Die Vienna Design Week ist Österreichs größtes Designfestival und feiert 2016 ein Jubiläum:

Die zehnte Festivalausgabe findet zwischen 30. September und 9. Oktober 2016 mit rund 150 Veranstaltungen statt. Das Jubiläumsjahr bietet außerdem einen Reigen zusätzlicher Aktivitäten im In- und Ausland: Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Diagonale – Festival des österreichischen Films beim Designmonat Graz, eine Vienna Design Week-Ausstellung im Austrian Cultural Forum New York und ein Design-Auftritt gemeinsam mit ADN – Austria Design Net, dessen Präsidentschaft Lilli Hollein 2016 übernommen hat, bei der diesjährigen Design Biennale London und beim World Design Capital in Taipeh stehen ins Haus.

Zehn Jahre Vienna Design Week

machen sich natürlich auch im Festivalprogramm 2016 bemerkbar. So freuen wir uns heuer zwei gänzlich neue Formate präsentieren zu dürfen: Mit dem einen legen wir einen thematischen

Schwerpunkt auf Grafikdesign, während sich die Programmschiene Industrial Design & Mobility mit den Herausforderungen und Problemlösungskompetenzen des Industriedesigns befasst. Außerdem findet das Thema Architektur erfreulicherweise von Jahr zu Jahr mehr Platz im Festivalprogramm, so auch 2016. Veranstaltungen und Festivalbeiträge an Orten, die auf die Anfänge und frühen Ausgaben der Vienna Design Week reflektieren, zählen ebenso zum Programm, so etwa im Hofmobiliendepot, der Wiener Silber Manufactur und weiteren Spielstätten…

Weiterführende Infos

Vienna Design Week 2016

30.9.-9.10.2016

Web: www.viennadesignweek.at

Kategorie: Veranstaltungen